Presentación en Madrid de ‘Fenómenos naturales’

Vilma, la protagonista del filme, tendrá que encontrar la determinación para regresar a su vida y a su familia.

Madrid/Sinopsis: Vilma, una joven enfermera, sueña con un lugar mejor para criar a su futuro bebé, junto con su esposo discapacitado Iván. Intenta cambiar su realidad usando sus habilidades de enfermería y compitiendo como tiradora, pero nada parece funcionar en su sociedad estancada. Hasta que un tornado la arrastra y despierta en un lugar donde parece que su sueño se hará realidad. Pero las apariencias engañan y tendrá que encontrar la determinación para regresar a su vida y a su familia.

Su director, Marcos Antonio Díaz Sosa, es graduado del Instituto Superior de Arte y de la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) de San Antonio de los Baños. Por esta obra recibió en 2024 el Premio a la Mejor Ópera Prima de Largometraje Iberoamericano de Ficción en la 39ª edición del Festival de Guadalajara, FICG. En Cuba fue igualmente ganadora del Fondo de Fomento y reconocida con el Premio Lucía de Ficción en 2025.