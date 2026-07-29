Presentación de 'MONTE' y proyección de 'LOTE 52', de Hanzer González Garriga

Durante el encuentro, el autor compartirá además una muestra de archivos traídos desde la Isla

Madrid/La Librería Arenales acogerá la presentación del dummy del fotolibro MONTE (Beca PhMuseum 2025) y la proyección del work in progress del documental LOTE 52 (finalista del Fluxus Experimental Grant 2026), ambos proyectos del creador cubano Hanzer González Garriga. Durante el encuentro, el autor compartirá además una muestra de archivos traídos desde la Isla y conversará con el público asistente.

La cita servirá también como espacio de encuentro y despedida de la comunidad antes del cierre de verano del espacio de Arenales. La entrada es libre hasta completar aforo.