Presentación de la novela 'La máquina difamatoria'

Madrid/El escritor cubano Maykel Rafael Paneque presentará este sábado 3 de octubre, a las 19:00 horas, su novela La máquina difamatoria en la Librería Arenales (Calle Vallehermoso 110, Madrid). El acto contará con la participación del artista y diseñador Julio Llópiz-Casal, quien acompañará al autor en un diálogo sobre esta obra galardonada con el Premio Franz Kafka de Novela 2023 por un jurado integrado por Legna Rodríguez Iglesias, Ahmel Echevarría y Carlos A. Aguilera.

A través de un lenguaje conciso, directo y lúdico, la novela se adentra en un retrato experimental de "subjetividades en desgracia" habitadas por la asfixia, la paranoia y la constante necesidad de huida. Autor de reconocidos títulos como Todo será breve como el descanso y Viendo la nieve arder, Paneque reúne en esta historia a intelectuales, marionetas y figuras a la deriva para construir una potente reflexión sobre el desamparo y los bajos instintos.