Presentación de ‘Olvidos y obituarios’

Nueva Jersey/El escritor cubano Orlando Luis Pardo Lazo presenta en Nueva Jersey su más reciente libro, Olvidos y obituarios, publicado este año por Agni Ediciones, sello dirigido por los escritores Daniel Díaz Mantilla y Zurelys López Amaya. El encuentro, organizado por West New York Arts, tendrá lugar en el West New York Cultural Center.

El volumen reúne crónicas que giran alrededor de la memoria, la muerte, el exilio y la experiencia cubana. El propio Pardo Lazo ha explicado que los “olvidos” funcionan como ejercicios de memoria sobre personajes y acontecimientos, mientras los “obituarios” parten de figuras concretas, en su mayoría intelectuales cubanos con quienes estuvo unido por la amistad, la admiración o también el desencuentro. La sección de obituarios está dedicada a 22 personas –20 hombres y dos mujeres– y el autor reescribió textos publicados anteriormente para conformar el nuevo volumen.

Entre las figuras que atraviesan sus páginas aparecen también Karl Marx, Lenin, el escritor afroamericano John Clytus y el poeta Allen Ginsberg. Más que reconstruir convencionalmente sus biografías, Pardo Lazo se detiene en episodios, contradicciones y aspectos que, a su juicio, han quedado desplazados de los relatos históricos dominantes.

Olvidos y obituarios fue presentado anteriormente en Barcelona y Madrid, en marzo de 2026, y tuvo a finales de agosto un lanzamiento en Nueva York. Para su autor, el libro supone además un cierre: lo define como su última recopilación de columnas y como el final de una etapa de dos décadas de escritura sobre Cuba, su política y su cultura.

Nacido en La Habana en 1971 y graduado de Bioquímica por la Universidad de La Habana, Pardo Lazo es escritor, fotógrafo y bloguero. Entre sus libros figuran Collage Karaoke, Ipatrías, Mi nombre es William Saroyan, Boring Home, Del clarín escuchad el silencio, Espantado de todo me refugio en Trump y Uber Cuba. Su trayectoria incluye además la edición de la revista independiente Voces cubanas, una estancia como escritor invitado en Brown University y estudios de Literatura Comparada en Washington University in St. Louis.