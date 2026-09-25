Presentación de ‘Raros testigos’, de Vicente Echerri

Madrid/El escritor cubano Vicente Echerri presenta en Madrid Raros testigos, su más reciente libro, publicado en junio por la editorial Fulgencio Pimentel. El autor estará acompañado por los escritores Antonio Muñoz Molina y Antonio José Ponte, en un encuentro en la Librería Rafael Alberti.

A medio camino entre el perfil biográfico, la memoria personal y la crónica cultural, Raros testigos reúne las semblanzas de siete cubanos que Echerri conoció personalmente: Alberto Guigou, Germán Puig, Jorge Oliva, Juan Guerra, Manuel Rodríguez de Bustamante, Adrián Montoro y Heberto Padilla. Son personajes de trayectorias muy distintas, unidos por la heterodoxia y por vidas atravesadas, de una u otra manera, por la ruptura con Cuba, el desplazamiento y el exilio.

El volumen reconstruye ese universo no tanto desde la investigación histórica como desde los encuentros, conversaciones, amistades, discrepancias y recuerdos del propio Echerri. Entre las figuras retratadas sobresale el poeta Heberto Padilla, protagonista en 1971 del llamado Caso Padilla, uno de los episodios fundamentales de la fractura entre numerosos intelectuales extranjeros y la Revolución cubana. Pero el autor dirige también la mirada hacia personajes mucho menos conocidos, componiendo una suerte de historia lateral de la cultura cubana del siglo XX.

Echerri nació en Trinidad en 1948 y ha desarrollado una extensa obra como poeta, narrador, ensayista, cronista y traductor. Entre sus títulos figuran Luz en la piedra, Casi de memorias, Estancia en los sentidos, Historias de la otra revolución, Memoria del paraíso y la novela El caballo de ébano. Durante décadas ha escrito también como articulista de opinión. Raros testigos tiene 208 páginas y pertenece a la colección La Principal de Fulgencio Pimentel.

La presentación contará además con dos nombres destacados de las letras contemporáneas: el español Antonio Muñoz Molina, Premio Príncipe de Asturias de las Letras y autor de El invierno en Lisboa, El jinete polaco y La noche de los tiempos; y el cubano Antonio José Ponte, poeta, narrador y ensayista, autor de La fiesta vigilada y la recientemente publicada Desfila La Habana.