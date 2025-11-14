Presentación de la revista ‘Caritate’

La velada será un espacio para celebrar la memoria de Celia Cruz desde la música y la palabra.

Miami/El Centro Cultural Hispano para las Artes de Miami, bajo la dirección del maestro Eriberto Jiménez, acoge la presentación de la nueva edición de la revista Caritate, publicada por la Fundación Apogeo y dedicada en esta edición al centenario de la inolvidable Celia Cruz, “guarachera de Cuba y del mundo”. La revista rinde homenaje a la figura de Celia a través de ensayos, crónicas y trabajos visuales que recorren su legado musical y cultural.

El evento contará con la participación especial del cantante Rigo Palma, quien interpretará un tema de su autoría dedicado a la artista cubana. La velada será un espacio para celebrar la memoria de Celia Cruz desde la música, la palabra y la presencia de la comunidad artística latinoamericana en Miami.

La entrada es libre. Hay parqueo gratuito disponible en la sede y en sus alrededores. Para más información, contactar a Baltasar S. Martín (+17863905855) o al propio Centro Cultural Hispano para las Artes de Miami (+17867471877).