Presentación de ‘La sombra del reflejo’

Miami/El PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio invita a la presentación del libro La sombra del reflejo, del escritor cubano Tony Ruano, el sábado 28 de febrero de 2026, a las 3:00 de la tarde, en la Biblioteca Regional de Westchester. La actividad será gratuita y abierta al público.

Nacido en La Habana en 1946, Tony Ruano es economista, narrador, poeta y pintor. Su obra literaria abarca la poesía, el cuento, la novela, la literatura infantil y juvenil, así como ensayos e investigaciones vinculadas a la economía y las finanzas. Entre sus títulos figuran El amor a pesar de los intentos, Forma de ser, Mi pueblo, más allá de la nostalgia, Crimen en Lombard Street 113, El lagarto azul y La sombra del reflejo, entre otros. Parte de su producción ha sido traducida a idiomas como el portugués, italiano, francés, inglés, alemán, sueco, japonés e hindi.

La presentación se inscribe dentro de las actividades culturales del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, institución dedicada a la promoción de la literatura cubana fuera de la Isla y al fomento de espacios de diálogo en torno a la creación literaria contemporánea.