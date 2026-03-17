Convocatoria al Primer Encuentro por el Derecho de los Cubanos a Regresar

Miami/Activistas y ciudadanos cubanos han convocado para este sábado una jornada de acciones en Miami centradas en el derecho al retorno a la Isla por vía marítima. La iniciativa propone “volver a mirar el mar como camino” y no solo como frontera o exilio.

Durante el día se desarrollará un itinerario que incluye protestas, debates colectivos y la recogida de firmas para presentar una petición formal al Gobierno de Estados Unidos. La demanda principal es el levantamiento de la Orden Presidencial 6867 (1996), que restringe el acceso marítimo de ciudadanos cubanos al país.

Los organizadores invitan también a quienes dispongan de embarcaciones a sumarse llegando por mar hasta la marina del Parque Lummus.

La jornada se plantea, además, como un acto de memoria para quienes han intentado durante décadas conectar ambas orillas, y como una reivindicación del derecho a regresar a la propia tierra como un derecho humano.