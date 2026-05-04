Washington/La prisión invisible. Artistas presos en las Américas ocupa desde finales de abril el espacio expositivo del Art Museum of the Americas con una propuesta de alto voltaje político y humano. La muestra reúne obras de trece artistas cubanos que crean desde el interior de cárceles, en condiciones de extrema vulnerabilidad, y que, aun así, sostienen una producción visual marcada por la resistencia, la memoria y una firme apuesta por el futuro. Lejos de ser un conjunto aislado de nombres, la exposición se presenta como un espejo de una comunidad más amplia: la de los artistas encarcelados y, en un sentido mayor, la de los presos políticos cubanos.

Curada por Adriana Ospina junto a Anamely Ramos, la exhibición surge a partir de una iniciativa de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el acompañamiento de The International Institute on Race, Equality and Human Rights. El proyecto se articula como un espacio de encuentro y diálogo, con visitas guiadas y actividades públicas que buscan amplificar las voces de estos creadores y visibilizar las condiciones en las que producen.

El título de la muestra alude a la negación sistemática que hace el oficialismo de la existencia de presos políticos en Cuba y a la fragilidad de las libertades civiles en la Isla, donde expresar disenso puede derivar en encarcelamiento. En ese contexto, las obras expuestas funcionan como testimonio y refugio: evocan recuerdos familiares, paisajes imaginados y una noción de patria que se construye desde la resistencia. La prisión invisible no solo documenta una realidad, sino que la transforma en lenguaje artístico, convirtiendo el encierro en un territorio simbólico donde persiste, obstinadamente, la vida.