Programa de Becas YLAI 2027 para Jóvenes Emprendedores

La Embajada de Estados Unidos en La Habana ha abierto la convocatoria para la Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas (YLAI 2027), un programa financiado por el Departamento de Estado de EE UU y administrado por la organización IREX. Dirigido a emprendedores cubanos independientes (tanto residentes en la Isla como en otros países de la región) de entre 25 y 35 años de edad, este intercambio profesional busca seleccionar a 250 líderes de América Latina y el Caribe para fortalecer sus iniciativas comerciales y ampliar sus redes de contacto. Los aspirantes deben contar con al menos dos años de experiencia demostrada al frente de un negocio con fines de lucro y dominio fluido del idioma inglés.

El programa combina actividades de capacitación virtual con una estancia presencial en Estados Unidos que incluye cuatro semanas de prácticas profesionales junto a empresas afines a su sector, donde los becarios desarrollarán un plan de acción para aplicar en sus propios proyectos, culminando con un foro en Washington D. C. La beca es integral e incluye pasajes aéreos, alojamiento, un estipendio de manutención, seguro médico limitado y apoyo para la gestión de la visa J-1. Las postulaciones se recibirán en el sitio web oficial de YLAI hasta el próximo 8 de noviembre.