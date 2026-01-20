Proyección de ‘La otra Cuba’

El crítico Bill Cosford lo describió como “la película sobre la tragedia de la revolución cubana más efectiva hasta la fecha”. ￼

Miami/La otra Cuba (1983), del realizador Orlando Jiménez Leal, será exhibida este viernes 23 de enero a las 7:00 p.m. en el Koubek Center de Miami como parte de La Serie de Cine Cubano, un ciclo organizado por el Festival de Cine de Miami del Miami Dade College (MDC). Se trata de una proyección gratuita y en español de uno de los documentales más influyentes sobre la experiencia del exilio cubano y la reconstrucción de memoria la colectiva, casi cuatro décadas después de su estreno original. ￼

Considerada una obra fundacional del cine de la diáspora cubana, La otra Cuba explora, a través de testimonios y reflexiones, la vida de varias generaciones marcadas por las transformaciones sociopolíticas desde 1959, más allá de los estereotipos dominantes. La película reúne voces destacadas de la cultura cubana -como Lydia Cabrera, Enrique Labrador Ruiz, Huber Matos, Celia Cruz, Reinaldo Arenas, Guillermo Cabrera Infante y Carlos Alberto Montaner- que construyen un relato coral sobre identidad, memoria y exilio. ￼

El filme ganó reconocimiento ya en su primera presentación en Miami en 1985, cuando el crítico Bill Cosford lo describió como “la película sobre la tragedia de la revolución cubana más efectiva hasta la fecha”. ￼

Tras la proyección, el propio Orlando Jiménez Leal, una figura clave del cine cubano, participará en un conversatorio con el crítico y escritor Alejandro Ríos, quien dirige La Serie de Cine Cubano desde su fundación en 1993. Este diálogo complementa la experiencia de la proyección y permite al público profundizar en el contexto histórico y artístico de la obra. ￼

Orlando Jiménez Leal (La Habana, 1941) es además autor de varios títulos imprescindibles del cine cubano y del exilio, entre ellos PM, El Súper -codirigida con León Ichaso-, Conducta impropia -realizada junto a Néstor Almendros- y 8-A, obras que marcaron hitos en la historia del audiovisual cubano contemporáneo.

La Serie de Cine Cubano es un programa anual que ofrece proyecciones gratuitas centradas en la producción cinematográfica de Cuba y su diáspora, presentando clásicos, obras restauradas y títulos contemporáneos que dialogan con las múltiples facetas de la cultura isleña. ￼