Proyección del documental 'Cuba’s Eternal Night' y coloquio con Jordan Allott

Madrid/La Cuarta Pared invita a una sesión exclusiva que combina cine y debate político con la proyección privada del documental Cuba’s Eternal Night. La cinta, que explora las realidades más profundas de la Isla, será el punto de partida para una conversación necesaria sobre la libertad y los derechos humanos.

Tras la exhibición, se llevará a cabo un coloquio y cena que contará con la presencia del director del filme, el cineasta estadounidense Jordan Allott (fundador de In Altum Productions), y de Tony Guedes, presidente de la Asociación Iberoamericana por la Libertad. El encuentro busca profundizar en las temáticas del documental y ofrecer una plataforma de intercambio entre el cineasta, figuras relevantes de la disidencia cubana y el público asistente.

El evento tendrá lugar el viernes 22 de mayo en el emblemático Palacio de la Prensa de Madrid.