Proyección de la película 'Vicenta B' en Madrid

Madrid/Lugar: Casa América, Madrid

Fecha de inicio: 16-10-2025 / 6:30 pm

Fecha de fin: 16-10-2025 / 8:30 pm

La Fundación Carolina invita esta semana a la proyección de la película cubana 'Vicenta B', de Carlos Lechuga, en el marco de su 25º aniversario.

Sinopsis: Vicenta B. es el retrato íntimo de una madre cubana que sobrevive en La Habana aferrada a sus santos, sus ancestros y la fuerza de su fe. Para vencer los avatares diarios de la crisis se refugia en las barajas y en lo que los muertos le susurran al oído… Pero cuando su hijo parte, las voces se apagan y las cartas enmudecen. A punto de cumplir cuarenta y cuatro años, Vicenta Bravo, por primera vez, siente que los dioses negros la han abandonado.

Tambien habrá un coloquio con Nicolás Saad y Carlos Lechuga.

🎟️ Entrada libre. Sala de cine Iberia, Casa de América.

Dirección: Plaza Cibeles, s/n, Salamanca, 28014 Madrid