El título juega con un término propio del grabado: la “prueba de estado”, impresión que permite observar una matriz durante las distintas fases de su elaboración.

La Habana/La exposición colectiva Pruebas de estado. Nuevas matrices y una Huella Múltiple reúne en La Habana a una nueva generación de artistas cubanos en una muestra vinculada a las celebraciones por los 30 años de La Huella Múltiple, proyecto que desde mediados de los años 90 contribuyó a renovar la gráfica cubana y a ensanchar las fronteras tradicionales del grabado.

La muestra reúne obras de Jany Batista, José Miguel Cano, Alejandro Cañer, Yuri Cuenca, José Raúl Dorzón, Lisandra Isabel García, Marcel Molina, José Ricardo Peña (Jota), Marcos Rodríguez, Karolyn Sánchez, Airel Suárez, Carlos Zorrilla y Mr. Sad.

El título juega con un término propio del grabado: la “prueba de estado”, impresión que permite observar una matriz durante las distintas fases de su elaboración. En este caso, la idea sirve también como puente entre generaciones y apunta a la continuidad y transformación de una experiencia iniciada en diciembre de 1996, cuando Belkis Ayón, Sandra Ramos y Abel Barroso redactaron el texto programático de la primera edición de La Huella Múltiple. Tres décadas después, varias iniciativas buscan recuperar la memoria y examinar la influencia que aquel proyecto ejerció sobre el arte contemporáneo cubano.

Pruebas de estado pone el acento precisamente en los creadores más jóvenes y en las posibilidades actuales de la gráfica, entendida no solo como una disciplina ligada a técnicas tradicionales de reproducción, sino como un territorio abierto a nuevos procedimientos, soportes y lenguajes.

La exposición se inaugura dos horas después de La memoria de la huella. Treinta años de La Huella Múltiple, muestra que abre ese mismo 10 de septiembre a las 4:00 pm en la Galería Salón Blanco y reúne a artistas vinculados históricamente con el proyecto. De esta manera, ambas exposiciones establecen un diálogo entre el legado de La Huella Múltiple y las nuevas promociones del arte cubano.

La galería malaYerba forma parte de una iniciativa dedicada a apoyar a las promociones emergentes de artistas visuales que viven y desarrollan su obra en Cuba. El proyecto surgió inicialmente como un concurso nacional para creadores de entre 18 y 35 años y tomó su nombre de una definición del crítico y curador Gerardo Mosquera, quien comparó el arte cubano con una mala hierba capaz de continuar creciendo a pesar de las dificultades.

La muestra cuenta con la participación de la Fundación Los Carbonell, malaYerba y LAB53.