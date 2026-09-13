‘Nuestro pueblo’, una mirada a lo extraordinario que se esconde en la vida cotidiana

‘Nuestro pueblo’ convierte la aparente monotonía de la vida cotidiana en una reflexión sobre el paso del tiempo, el amor y la muerte.

La Habana/La Nave Oficio de Isla acoge durante septiembre Nuestro pueblo, una puesta en escena de Teatro Aire Frío en colaboración con la comunidad creativa de la Nave, dirigida por Eduardo Eimil y Johann Ramos. El espectáculo es una adaptación de Eimil y Ramos de Our Town, la célebre obra del dramaturgo estadounidense Thornton Wilder. Una primera versión en proceso de creación se presentó en marzo de este año dentro de la programación de la Nave y el montaje regresó posteriormente al escenario con nuevas funciones.

Estrenada en Estados Unidos en 1938 y ganadora del Premio Pulitzer de Teatro ese mismo año, Nuestro pueblo convierte la aparente monotonía de la vida cotidiana en una reflexión sobre el paso del tiempo, el amor y la muerte. La historia original transcurre en Grover’s Corners, un pequeño pueblo estadounidense, entre 1901 y 1913, y sigue especialmente a dos familias vecinas, los Gibbs y los Webb, y a los jóvenes George Gibbs y Emily Webb.

A través de acontecimientos tan comunes como levantarse por la mañana, desayunar, enamorarse, casarse o despedir a los muertos, Wilder va revelando cuánto de extraordinario hay en aquello que los seres humanos apenas perciben mientras están viviéndolo. La tercera parte de la obra cambia radicalmente la perspectiva: Emily contempla la existencia desde el mundo de los muertos y tiene la oportunidad de regresar a un día de su pasado, experiencia que le hace comprender dolorosamente la fugacidad del tiempo.

El texto tiene además una larga relación con Eduardo Eimil. El director cubano ya realizó en 2007 una adaptación de Nuestro pueblo con estudiantes del Departamento de Artes Escénicas de la Universidad del Valle, en Colombia. Sobre aquel montaje explicó que buscaba provocar en actores y espectadores una conciencia acerca del sentido de la vida y de la importancia de esas pequeñas cosas cotidianas que con frecuencia pasan inadvertidas.

Para esta nueva versión habanera, Eimil comparte la dirección con Johann Ramos. El montaje forma parte del intercambio entre Teatro Aire Frío y Nave Oficio de Isla, espacio dirigido por Osvaldo Doimeadiós que se ha convertido en uno de los focos más activos de la escena independiente y experimental de La Habana. En marzo, Doimeadiós describió Nuestro pueblo como una de las nuevas propuestas incorporadas a una programación que intenta mantener viva la creación teatral pese a las difíciles circunstancias que atraviesa el país.

Entrada: 50 CUP.