Miami/Puertas a la libertad es una instalación pública que llega a Miami Beach gracias a la colaboración entre la Human Rights Foundation, la Marcha por la Libertad Cubana y la ciudad anfitriona. La muestra reúne dibujos, grabados, esculturas y documentos artísticos realizados por creadores cubanos que han sido acosados, encarcelados o empujados al exilio a causa de su obra o de sus posturas críticas frente al autoritarismo.

Instalada frente al mar, en Mid Beach Park, la propuesta funciona como un corredor simbólico que invita a reflexionar sobre la libertad creativa, el derecho a disentir y la persistencia de la memoria en contextos de represión. Las piezas exhibidas —muchas de ellas realizadas en condiciones de censura, vigilancia o destierro— se levantan como evidencia viva: imágenes que intentaron ser borradas por el poder y que, sin embargo, sobreviven gracias a la resistencia de sus autores.

La iniciativa se inserta en una semana en la que Miami Beach acoge a miles de visitantes del circuito cultural internacional y se convierte en un espacio ideal para amplificar la voz de artistas cubanos que siguen enfrentando violencia institucional y castigos por su expresión. Las obras dialogan entre sí como pequeñas puertas abiertas, recordando las historias personales detrás de cada trazo y la dimensión política que adquiere la creación cuando un régimen intenta sofocarla.

Puertas a la libertad podrá visitarse del lunes 1 al domingo 7 de diciembre en Mid Beach Park, con acceso gratuito para el público. Una ocasión para acercarse al arte como testimonio, resistencia y afirmación de la libertad.