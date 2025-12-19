Las puertas del mundo propone una inmersión en el universo visual de Fors y su relación entre memoria, espacio y lenguaje visual.

Lugar: Galería El Reino de este Mundo, Biblioteca Nacional José Martí, avenida de la Independencia y 20 de Mayo, Plaza de la Revolución, La Habana. Fecha de inicio: 19-12-2025, 4:00 p.m. Fecha de fin: 01-02-2026, 4:30 p.m.

La Habana/Este viernes se inaugura Las puertas del mundo, una nueva exposición del prestigioso artista visual José Manuel Fors (La Habana, 1956). La muestra ofrece una amplia mirada al universo creativo de uno de los más influyentes creadores de las artes contemporáneas en la Isla.

Fors es un artista cubano de larga trayectoria cuya obra ha dejado huella en las prácticas visuales nacionales y más allá. Desde sus inicios en los años ochenta, participó en el movimiento que se conoció como “Renacimiento del Arte Cubano”, integrando la emblemática exposición Volumen I, considerada un hito en la renovación del panorama artístico local. ￼

Egresado de la Academia de Bellas Artes San Alejandro (1976) y del Instituto de Museología de La Habana (1986), Fors ha desarrollado un lenguaje propio que combina la instalación y la fotografía como soportes para explorar temas como la memoria, el paso del tiempo y la identidad. Su obra, a menudo inspirada en fragmentos de imágenes, documentos u objetos encontrados, crea narrativas que invitan a repensar la memoria histórica y personal desde una perspectiva sensible y conceptual. ￼

En 2016 fue merecedor del Premio Nacional de Artes Plásticas, el más alto reconocimiento otorgado en Cuba por la obra de toda una vida, en atención al carácter experimental y la calidad de su producción artística. ￼

Las puertas del mundo propone una inmersión en el universo visual de Fors, donde la relación entre memoria, espacio y lenguaje visual se despliega a través de piezas seleccionadas que dialogan entre sí. El público podrá apreciar cómo el artista articula materiales, fotografías y objetos para activar maneras de recordar y reelaborar vivencias compartidas y personales en claves poéticas y conceptuales.