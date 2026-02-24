Yessie Guridi, además de su trayectoria en el teatro, es conocida por su trabajo en televisión y otras producciones escénicas.

La Habana/Mi querida Shirley es una obra de teatro unipersonal protagonizada por la actriz Yessie Guridi bajo la dirección de José María Coll, presentada por el grupo “A teatro limpio”. La pieza es una versión de la comedia Shilery Valentina del autor británico Willy Ruseel, estrenada originalmente en 1989, y convertida para esta ocasión en monólogo que pone a una mujer frente a sus propias reflexiones cotidianas y existenciales. ￼

La protagonista encarna a una ama de casa de mediana edad que, entre ollas y muros de cocina, expone sus pensamientos sobre temas que van desde las rutinas de la vida familiar hasta las tensiones del machismo y los debates en torno al feminismo. En entrevistas previas al estreno, Guridi ha señalado que el personaje, aunque distante de su propia experiencia en algunos aspectos, le permitió establecer puntos de conexión íntimos con las vivencias y cuestionamientos que atraviesan muchas mujeres en el contexto actual. ￼

Las funciones de Mi querida Shirley se presentarán sábados y domingos a las 5:00 p.m. durante todo el mes de marzo, en la Sala Teatro El Sótano. La obra llega tras un estreno con sala llena y ha contado con el apoyo de figuras destacadas de la escena cubana que asistieron al debut en La Habana. ￼

Yessie Guridi, además de su trayectoria en el teatro, es conocida por su trabajo en televisión y otras producciones escénicas. Graduada como instructora de arte y en psicología, ha desarrollado una carrera actoral que incluye roles protagónicos en series televisivas y telenovelas, así como la dirección y producción de proyectos creativos independientes, lo que la posiciona como una de las intérpretes más versátiles de la escena dramática contemporánea en la Isla. ￼