Rafael Rojas presenta dos libros sobre la historia y la identidad de Cuba

Lugar: Librería Marcial Pons (Plaza Conde Valle de Suchil, 8, 28015) y Librería Juan Rulfo del Fondo de Cultura Económica (C. de Fernando el Católico, 86, Chamberí, 28015) Fecha de inicio: 25-03-2026, 6:00 p.m. Fecha de fin: 26-03-2026, 9:00 p.m

Madrid/El historiador y ensayista cubano Rafael Rojas, dará a conocer en Madrid sus más recientes publicaciones en encuentros con lectores, académicos y público interesado en la historia de la Isla.

El primero de los eventos tendrá lugar el miércoles 25 de marzo, a las 6:00 p.m., en la Librería Marcial Pons. Allí se presentará Breve historia de Cuba (Los Libros de la Catarata, 2025), un volumen que propone una síntesis accesible y rigurosa del devenir histórico cubano, desde la colonia hasta la actualidad. El autor estará acompañado por la historiadora Consuelo Naranjo Orovio, investigadora del CSIC, quien comentará la obra.

Breve historia de Cuba intenta equilibrar el relato tradicional con las revisiones críticas contemporáneas. El libro busca ordenar los principales procesos políticos, sociales y culturales de Cuba sin caer en las simplificaciones oficiales, apostando por una narrativa divulgativa bien sustentada en el rigor historiográfico.

Un día después, el jueves 26 de marzo a las 7:00 p.m., tendrá lugar la segunda presentación en la Librería Juan Rulfo del Fondo de Cultura Económica (Fernando el Católico, 86, Madrid). En este encuentro se presentará José Martí: la invención de Cuba (Verbum, Madrid, 2026), un ensayo centrado en la construcción intelectual y política de José Martí y su papel en la configuración de la idea de nación. El libro será comentado por el escritor Antonio José Ponte.

Este ensayo de Rojas revisa tanto la obra literaria como el pensamiento político de Martí, situándolo en tradiciones como el republicanismo atlántico y subrayando las contradicciones en su legado. El libro ha generado controversia en ámbitos oficiales cubanos por cuestionar interpretaciones establecidas, lo que confirma su carácter de intervención crítica en uno de los núcleos simbólicos más sensibles de la cultura política de Cuba.

Los encuentros ofrecen al público madrileño la posibilidad de dialogar directamente con uno de los autores más influyentes en los estudios contemporáneos sobre Cuba; y la oportunidad de acceder a una lectura crítica y documentada sobre la historia cubana fuera de la Isla, contrastando estas interpretaciones con los discursos oficiales predominantes.

Nacido en Santa Clara en 1965, Rafael Rojas se formó inicialmente en Cuba, pero su carrera intelectual se consolidó fuera. Es doctor en Historia por El Colegio de México, institución donde ha desarrollado la mayor parte de su trabajo académico. Se especializa en el campo de la historia intelectual y política de América Latina, con obsesión particular por Cuba, sus mitologías y sus contradicciones ideológicas.