Raíces en tránsito: 30 artistas de la diáspora cubana'

Madrid/Por primera vez, la exposición Raíces en tránsito reúne a los 30 creadores que han participado en los primeros tres años del Programa de Becas de Resiliencia de Artists at Risk Connection (ARC). A través de artes visuales, cine, literatura, música, instalaciones y medios digitales, la exposición explora cómo los artistas cubanos en el exilio transforman el desplazamiento, la censura política y la pérdida de libertad en memoria colectiva, resistencia y creación.

La exposición es curada por Mari Claudia García, con asistencia curatorial de Solveig Font y diseño visual de Alondra Medina.

La muestra rinde además un solemne homenaje a los artistas y presos políticos que permanecen injustamente encarcelados en la Isla. "O lo utilizas como propio proceso de creación o simplemente te aplasta. O te callas o te vas. Pero hay una tercera opción: que es mi expresión, y es no callar." — Amaury Pacheco, poeta y artista multidisciplinario.

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