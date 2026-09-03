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Raíces en tránsito: 30 artistas de la diáspora cubana

Lugar: Galería Nueva, calle Alejandro Sánchez 94, 28019, Carabanchel, Madrid

Fecha de inicio: 10-09-2026, 7:00 p.m.

Fecha de fin: 26-09-2026, 7:00 p.m.

Raíces en tránsito: 30 artistas de la diáspora cubana'
Raíces en tránsito: 30 artistas de la diáspora cubana'

03 de septiembre 2026 - 08:12

Madrid/Por primera vez, la exposición Raíces en tránsito reúne a los 30 creadores que han participado en los primeros tres años del Programa de Becas de Resiliencia de Artists at Risk Connection (ARC). A través de artes visuales, cine, literatura, música, instalaciones y medios digitales, la exposición explora cómo los artistas cubanos en el exilio transforman el desplazamiento, la censura política y la pérdida de libertad en memoria colectiva, resistencia y creación.

La exposición es curada por Mari Claudia García, con asistencia curatorial de Solveig Font y diseño visual de Alondra Medina.

La muestra rinde además un solemne homenaje a los artistas y presos políticos que permanecen injustamente encarcelados en la Isla. "O lo utilizas como propio proceso de creación o simplemente te aplasta. O te callas o te vas. Pero hay una tercera opción: que es mi expresión, y es no callar." — Amaury Pacheco, poeta y artista multidisciplinario.

Programación:

  • Jueves 10 de septiembre | 19:00 – 10:00 p.m.
  • Recepción inaugural: Apertura pública con palabras de la curadora, colaboradores del proyecto y artistas participantes.
  • Viernes 11 de septiembre | 20:00 – 21:00 p.m.
  • Performances: Activación del espacio artístico a cargo de Sandra Ceballos Obayá y Luzbely Escobar Pérez.
  • Sábado 12 de septiembre | 12:00 – 13:30 p.m.
  • Visita curatorial: Recorrido guiado a cargo de la curadora Mari Claudia García junto a artistas participantes.
  • Miércoles 16 de septiembre | 19:30 – 21:00 p.m.
  • Mesa redonda: 'Arte y democracia: creatividad, memoria y espacio cívico'
  • Un diálogo con el artista Julio Llopiz-Casal (Diario de Cuba), la historiadora del arte Yanelys Núñez y el escritor Enrique Yeves (Presidente de PEN España). Modera: Julie Trébault (ARC). (Al finalizar se ofrecerá una recepción).
  • Sábado 19 de septiembre | 12:00 – 13:00 p.m.
  • Visita guiada: Recorrido centrado en los procesos y memorias de las obras, conducido por la curadora asistente Solveig Font.
  • Viernes 25 de septiembre | 19:00 – 22:00 p.m.
  • Noche de cine cubano:
  • Proyección de Llamadas desde Moscú (65 min), de Luis Alejandro Yero Monteagudo.
  • Proyección de La teoría cubana de la sociedad perfecta (61 min), de Ricardo Figueredo Oliva.
  • Presentación a cargo del crítico de arte Edgar Ariel (Diario de Cuba).

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