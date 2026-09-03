Raíces en tránsito: 30 artistas de la diáspora cubana
Lugar: Galería Nueva, calle Alejandro Sánchez 94, 28019, Carabanchel, Madrid
Fecha de inicio: 10-09-2026, 7:00 p.m.
Fecha de fin: 26-09-2026, 7:00 p.m.
Madrid/Por primera vez, la exposición Raíces en tránsito reúne a los 30 creadores que han participado en los primeros tres años del Programa de Becas de Resiliencia de Artists at Risk Connection (ARC). A través de artes visuales, cine, literatura, música, instalaciones y medios digitales, la exposición explora cómo los artistas cubanos en el exilio transforman el desplazamiento, la censura política y la pérdida de libertad en memoria colectiva, resistencia y creación.
La exposición es curada por Mari Claudia García, con asistencia curatorial de Solveig Font y diseño visual de Alondra Medina.
La muestra rinde además un solemne homenaje a los artistas y presos políticos que permanecen injustamente encarcelados en la Isla. "O lo utilizas como propio proceso de creación o simplemente te aplasta. O te callas o te vas. Pero hay una tercera opción: que es mi expresión, y es no callar." — Amaury Pacheco, poeta y artista multidisciplinario.
Programación:
- Jueves 10 de septiembre | 19:00 – 10:00 p.m.
- Recepción inaugural: Apertura pública con palabras de la curadora, colaboradores del proyecto y artistas participantes.
- Viernes 11 de septiembre | 20:00 – 21:00 p.m.
- Performances: Activación del espacio artístico a cargo de Sandra Ceballos Obayá y Luzbely Escobar Pérez.
- Sábado 12 de septiembre | 12:00 – 13:30 p.m.
- Visita curatorial: Recorrido guiado a cargo de la curadora Mari Claudia García junto a artistas participantes.
- Miércoles 16 de septiembre | 19:30 – 21:00 p.m.
- Mesa redonda: 'Arte y democracia: creatividad, memoria y espacio cívico'
- Un diálogo con el artista Julio Llopiz-Casal (Diario de Cuba), la historiadora del arte Yanelys Núñez y el escritor Enrique Yeves (Presidente de PEN España). Modera: Julie Trébault (ARC). (Al finalizar se ofrecerá una recepción).
- Sábado 19 de septiembre | 12:00 – 13:00 p.m.
- Visita guiada: Recorrido centrado en los procesos y memorias de las obras, conducido por la curadora asistente Solveig Font.
- Viernes 25 de septiembre | 19:00 – 22:00 p.m.
- Noche de cine cubano:
- Proyección de Llamadas desde Moscú (65 min), de Luis Alejandro Yero Monteagudo.
- Proyección de La teoría cubana de la sociedad perfecta (61 min), de Ricardo Figueredo Oliva.
- Presentación a cargo del crítico de arte Edgar Ariel (Diario de Cuba).