Miami/El programa "Cortos Independientes Cubanos Contemporáneos" del Miami Film Festival presenta el cortometraje Rancor, una producción de Mariana Brugueras, Carlos Alejandro Halley y Fernando Fraguela.

Un joven que ha salido de Cuba reflexiona sobre tres espacios fundamentales en su vida: Madrid, donde vive con su esposa y su perro; Miami, donde residen su madre, su hermana y sus sobrinos; y la Cuba republicana anterior a la Revolución, cuando sus abuelos construyeron la casa que, con el tiempo, toda la familia terminó abandonando. Realizado con imágenes del archivo doméstico de la familia Halley Posada.

Sinopsis: "Un autoretrato familiar que sigue la historia de una casa diluida entre Madrid, Miami y La Habana anterior al Ciclón".

Un cortometraje escrito y dirigido por Carlos Alejandro Halley.