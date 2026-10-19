Raquel Capote rinde homenaje a Pablo Milanés en un concierto en A Coruña

A Coruña/La cantante cubana Raquel Capote protagonizará el concierto Pablo Milanés: Cuba en la voz de un poeta universal, un homenaje a uno de los grandes exponentes de la Nueva Trova cubana. La presentación reunirá algunas de las composiciones más representativas del cantautor, fallecido en Madrid en noviembre de 2022, cuyo repertorio continúa siendo interpretado por músicos de distintas generaciones.

Capote estará acompañada por César Páez en la guitarra, Frank Pereira en el tres cubano, Carlos Miyares en el saxofón y William Blanco en la percusión. La combinación de estos instrumentos permitirá abordar las canciones de Milanés desde una sonoridad que incorpora elementos de la trova, el son y el jazz.

Pablo Milanés (Bayamo, 1943-Madrid, 2022) fue una de las figuras fundamentales de la canción de autor latinoamericana. Integrante del movimiento de la Nueva Trova, desarrolló una extensa trayectoria marcada por la combinación de poesía, compromiso social y una sensibilidad musical que incorporó influencias del filin, el bolero y la tradición trovadoresca cubana. Entre sus composiciones más conocidas figuran Yolanda, Para vivir, El breve espacio en que no estás y Años.

La propuesta de Raquel Capote se inscribe en los homenajes que mantienen vigente la obra del músico cubano, cuyas canciones han trascendido fronteras y generaciones. El espectáculo estará centrado en su legado.