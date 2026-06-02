Mónaco/La artista cubana Daniela Águila presenta en la Private Gallery Monaco la exposición Recuerdos y sueños: Una tarde desde La Habana a Mónaco, una muestra que marca un paso significativo en su proyección internacional y que la inserta en el circuito artístico de la Costa Azul durante la temporada cultural de verano. Organizada por la galerista y comisaria Andrea Pastore, la exhibición propone un recorrido por el universo de la memoria, la ensoñación y la ambición femenina a través de un lenguaje visual marcado por los colores vibrantes y las referencias a la historia del arte.

Según el texto curatorial difundido por la galería, Águila construye una propuesta inspirada en sus estudios de los grandes maestros de la pintura europea. La artista ha explorado con especial atención las obras de figuras asociadas a la tradición pictórica francesa como Jean-Honoré Fragonard y Pierre Bonnard, cuyos tratamientos del color, la luz y la intimidad doméstica sirven como punto de partida para una reinterpretación contemporánea. La exposición funciona así como un puente entre pasado y presente, entre la herencia artística europea y la sensibilidad de una creadora formada en el Caribe.

La muestra toma como eje la representación de la mujer y los espacios de la imaginación. En varias de las piezas aparecen figuras femeninas inmersas en jardines, paisajes idealizados y escenarios que evocan tanto la atmósfera mediterránea de la Riviera francesa como ciertos imaginarios tropicales asociados a Cuba. Las obras utilizan una paleta intensa y luminosa para transmitir optimismo, deseo de superación y libertad creativa. De acuerdo con Andrea Pastore, la exposición transforma las influencias de Fragonard y Bonnard en un mensaje contemporáneo dirigido a las nuevas generaciones, reivindicando la capacidad de las mujeres para perseguir sus aspiraciones con confianza y autonomía.

El texto promocional también señala la presencia de otras referencias visuales, entre ellas el pintor británico David Hockney, cuyas icónicas piscinas californianas sirven como inspiración para algunas asociaciones cromáticas y atmosféricas presentes en la exhibición. Desde esta perspectiva, Recuerdos y sueños establece conexiones entre La Habana, la Costa Azul y otros paisajes culturales que forman parte del imaginario global del arte contemporáneo.

Nacida en La Habana, Daniela Águila pertenece a una generación emergente de artistas cubanos que ha ganado creciente visibilidad fuera de la Isla. Formada en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro y posteriormente en la Universidad de las Artes (ISA), comenzó a exponer desde muy joven. Su producción se caracteriza por la combinación de elementos del arte pop, el retrato contemporáneo y una reflexión constante sobre la identidad, el género y la representación racial. Entre sus proyectos más conocidos figura la serie Retratos Invisibles (2023), dedicada a visibilizar a mujeres negras cubanas desde una perspectiva de empoderamiento y reconocimiento social.

La exhibición en Mónaco representa una oportunidad para acercarse al trabajo de una de las voces más visibles de la nueva creación artística cubana. Al mismo tiempo, confirma el creciente interés de galerías e instituciones europeas por los creadores jóvenes de la Isla y por las lecturas contemporáneas que estos realizan de las tradiciones artísticas occidentales. Durante más de tres meses, el público podrá descubrir una propuesta que combina memoria, color y sensibilidad femenina en un diálogo entre La Habana y la Riviera mediterránea.