El regreso de Amaury Gutiérrez

Miami/El cantautor cubano Amaury Gutiérrez vuelve a los escenarios de Miami con un concierto especial en el icónico Hoy Como Ayer. Su regreso marca una oportunidad única para reencontrarse con un repertorio que ha dejado huella en la música latina: canciones intimistas, letras de alta carga emocional y una mezcla característica de pop, trova y sonoridades afrocubanas que lo han convertido en un referente para varias generaciones.

Ganador del Grammy Latino y autor de clásicos como Dime corazón o Se me escapa el alma, Gutiérrez conserva el magnetismo escénico que lo ha acompañado desde sus inicios. Su voz cálida y su estilo confesional siguen convocando a un público fiel, tanto dentro como fuera de la Isla. Esta presentación en formato cercano promete un viaje por sus éxitos, además de interpretaciones renovadas y momentos de diálogo con los asistentes, sello distintivo de sus conciertos más íntimos.

La velada se anuncia como un reencuentro esperado entre el artista y la comunidad cubana en Miami, en un espacio emblemático para la música latina y la bohemia de la ciudad.