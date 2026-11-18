La obra reconstruye la trayectoria de una de las figuras más destacadas de la Escuela Cubana de Ballet, primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba.

Murcia/El documental La reina de los jueves (Queen of Thursdays, 2016), dirigido por el cineasta cubano Orlando Rojas, tendrá su estreno en España dentro del ciclo Pantalla en Danza, dedicado a explorar las relaciones entre el cine y las artes coreográficas. La proyección estará acompañada por un coloquio con la bailarina Rosario Suárez Charín, protagonista de la película, y la cineasta Arantxa Aguirre.

La obra reconstruye la trayectoria de una de las figuras más destacadas de la Escuela Cubana de Ballet, primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba durante más de dos décadas. Suárez obtuvo la Medalla de Oro en el Concurso Internacional de Ballet de Varna, Bulgaria, en 1970, y actuó en escenarios de más de 50 países, donde fue reconocida por su virtuosismo y personalidad interpretativa.

El título del documental alude al sobrenombre con el que se conocía a la artista, cuyas presentaciones quedaron relegadas durante años principalmente a las funciones de los jueves del Ballet Nacional de Cuba. La película examina las tensiones de su relación con Alicia Alonso, su salida de la Isla y las dificultades que enfrentó para reconstruir su carrera en el exilio, en un relato sobre el talento, el poder y la libertad artística.

Dirigido por Rojas junto a Dennis Scholl, el documental recibió los premios al mejor documental y del público en el Festival Internacional de Cine de Miami de 2016. Su realizador, nacido en La Habana en 1951, cuenta entre sus películas con Una novia para David (1985), Papeles secundarios (1989) y Las noches de Constantinopla (2001).