René Farías presenta ‘Saints, Sinners & Other Beautiful Things’ en Florida

Wilton Manors/El artista René Farías presenta Saints, Sinners & Other Beautiful Things (Santos, pecadores y otras cosas hermosas), una exposición en la galería Wilton Art Works, situada en Wilton Manors, al norte de Fort Lauderdale, en el sur de Florida.

La muestra tendrá una recepción inaugural abierta al público el viernes 30 de octubre, entre las 5:30 y las 8:30 pm, que permitirá acercarse a la propuesta del creador en un espacio dedicado a promover el arte contemporáneo y el intercambio entre artistas y visitantes.

Nacido en La Habana y de formación autodidacta, René Farías ha construido un universo pictórico donde confluyen el erotismo, la mitología y la iconografía religiosa. A través de la acuarela, el óleo y el grafito, el artista explora el cuerpo masculino, la identidad sexual y los estereotipos de género, con composiciones que recurren a sirenas, minotauros, serpientes y mariposas. Entre sus influencias figuran creadores tan diversos como Caravaggio, William-Adolphe Bouguereau, Banksy y Tom of Finland. Su reinterpretación de los símbolos sagrados, atravesada por el deseo y la sensualidad, ha despertado tanto interés como controversia.

Farías abandonó Cuba en enero de 2020 y se estableció inicialmente en Lloret de Mar, España, donde comenzó a abrirse camino en el mercado artístico mediante las redes sociales. En una entrevista publicada en 2023, explicó que había emigrado en busca de mejores oportunidades y mayores libertades. Posteriormente vinculado a la escena cultural del sur de Florida, el creador ha convertido su experiencia migratoria y su mirada sobre la sexualidad en elementos importantes de su trayectoria. Su obra cuestiona los límites entre lo considerado sagrado y profano, una tensión que también recorre el título de su exposición Saints, Sinners & Other Beautiful Things.

Wilton Art Works funciona como galería y estudio de creación, con un programa de artistas residentes y exposiciones temporales de invitados. Su calendario incluye muestras que se renuevan aproximadamente cada dos semanas, así como recepciones, encuentros con creadores y actividades destinadas a acercar el arte contemporáneo a la comunidad.

El espacio, reconocido en 2024 como mejor galería de Wilton Manors en los premios Your Choice Awards de Out South Florida, reúne distintas disciplinas y propuestas estéticas, desde la pintura y la fotografía hasta la escultura y las técnicas mixtas.