El título de la exposición remite a uno de los conceptos fundamentales del pensamiento del filósofo francés Jacques Rancière.

Lugar: Factoría Diseño. Santa Clara 8, entre Oficios y Avenida del Puerto, La Habana Vieja, La Habana. Fecha de inicio: 28-11-2026, 12:00 m.

La Habana/Factoría Diseño inaugura la exposición colectiva D’10. El reparto de lo sensible, bajo la curaduría de Concha Fontenla y con obras procedentes de la colección de Duvier del Dago y Jesús Pastor.

La muestra reúne piezas de Alberto Domínguez, Arien Chang, Claudia Veloz, Jorge Rodríguez, Yonlay Cabrera, Alejo Cañer, Arturo Montoto, Giselle Lucía Navarro, Roberto Guerra y Yornel Martínez. La selección pone en diálogo a creadores de distintas generaciones y trayectorias, cuyos trabajos abarcan lenguajes como la pintura, la fotografía, la instalación y la experimentación conceptual.

El título de la exposición remite a uno de los conceptos fundamentales del pensamiento del filósofo francés Jacques Rancière, quien ha explorado las relaciones entre la estética y la política, así como la capacidad del arte para modificar aquello que una sociedad puede percibir, expresar y compartir.

La jornada inaugural incluye también una propuesta del creador Chris Dom en Atelier Factoría.

Inaugurado en 2022, como parte del programa paralelo de la XIV Bienal de La Habana, Factoría Diseño surgió bajo la dirección de Concha Fontenla como un espacio de investigación, colaboración y producción artística que favorece el intercambio entre las artes visuales, el diseño y otras disciplinas creativas.