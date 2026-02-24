Nacido en Yaguajay, Sancti Spíritus, en 1987, Yasiel Elizagaray es uno de los pintores cubanos contemporáneos que ha desarrollado una obra centrada en el retrato y la figura humana.

Madrid/Retratos para el pintor con insomnio es el título de la exposición individual de Yasiel Elizagaray, una muestra que propone una inmersión en el retrato como espacio de introspección, vigilia y desasosiego. La exposición cuenta con un texto del crítico y curador Fernando Castro Flórez, quien acompaña esta serie marcada por la intensidad expresiva y una mirada psicológica persistente sobre la figura humana.

Nacido en Yaguajay, Sancti Spíritus, en 1987, Yasiel Elizagaray es uno de los pintores cubanos contemporáneos que ha desarrollado una obra centrada en el retrato y la figura humana como territorios de conflicto emocional y reflexión existencial. Formado como Instructor de Artes Visuales, su trabajo dialoga con el expresionismo y se caracteriza por una gestualidad intensa, una paleta dramática y una insistente exploración del rostro como mapa de tensiones internas. Su obra ha sido expuesta en Cuba, Europa y Estados Unidos, y forma parte de colecciones públicas y privadas.

La inauguración tendrá lugar el 28 de febrero de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., en un acto al que solo se podrá acceder con invitación. La muestra quedará abierta al público del 1 al 30 de marzo próximos. El horario de visita será de lunes a viernes, de 12:00 m. a 7:00 p.m. mientras que los sábados, domingos y lunes será necesario concertar cita previa.