‘Los muchos y los pocos’ reúne a nueve artistas en La Habana

La muestra está dedicada a celebrar la creatividad, la libertad de expresión y la independencia artística.

La Habana/La exposición colectiva Los muchos y los pocos reúne en La Habana obras de nueve artistas visuales cubanos de diferentes generaciones y trayectorias: Aluán Argüelles, David Beltrán, Yasiel Elizagaray, Anthony Martínez Román, Rafael Pérez Alonso, Mabel Poblet, Niels Reyes, Lázaro Saavedra, Rafael Zarza González y Carlos Zorrilla. La muestra forma parte del programa Noches Americanas: Una Ventana a la Excelencia Cultural de los Estados Unidos, organizado por la Embajada estadounidense en la Isla.

La propuesta fue inaugurada el viernes 14 de agosto en la sede de la calle 24 de Miramar y está dedicada a celebrar la creatividad, la libertad de expresión y la independencia artística. El proyecto busca ofrecer una panorámica de la diversidad del arte contemporáneo producido por creadores cubanos independientes, combinando nombres ampliamente establecidos con artistas pertenecientes a generaciones posteriores.

Entre los participantes destaca Lázaro Saavedra (La Habana, 1964), Premio Nacional de Artes Plásticas 2014 y una de las figuras fundamentales del arte conceptual cubano de las últimas décadas. Su producción se ha caracterizado por el empleo de la ironía, el humor y la crítica social para abordar las contradicciones de la vida cotidiana y de las instituciones culturales.

También participa Rafael Zarza González (La Habana, 1944), grabador, dibujante y pintor con una extensa trayectoria, reconocido especialmente por una iconografía en la que los animales, y de manera muy particular los toros, funcionan como representaciones alegóricas de comportamientos y conflictos humanos.

La nómina incluye además a Mabel Poblet (Cienfuegos, 1986), cuya obra ha alcanzado una importante proyección internacional y transita entre la instalación, la fotografía, el collage y otros lenguajes. Poblet trabaja con frecuencia a partir de la memoria, la identidad y la percepción individual y colectiva, recurriendo a superficies fragmentadas y composiciones que cambian según la posición del espectador. Su trabajo figura en distintas colecciones y ha formado parte de exposiciones internacionales.

Niels Reyes (Santa Clara, 1977) es otro de los nombres destacados de la muestra. Formado en el Instituto Superior de Arte de La Habana, ha desarrollado una obra centrada especialmente en la pintura y el retrato, con rostros construidos mediante pinceladas expresivas y una particular exploración del color, la identidad y los estados psicológicos de sus personajes.

Junto a ellos aparecen creadores como Aluán Argüelles y David Beltrán, que representan distintas vertientes de la producción artística cubana contemporánea. Argüelles, por ejemplo, ha participado desde hace años en proyectos y exposiciones dentro y fuera de Cuba y formó parte de muestras colaterales de la Bienal de La Habana.

El propio título, Los muchos y los pocos, plantea un contrapunto que puede leerse desde las relaciones entre individuo y colectividad, mayoría y minoría, pertenencia y exclusión. La exposición se inserta en la programación cultural que la representación diplomática estadounidense desarrolla en La Habana bajo el nombre de Noches Americanas.