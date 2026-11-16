El cubano Reynier Llanes expone 'Elsewhere, Within' en Dubái

La serie ‘The Tourist’ aborda el encuentro con lo desconocido mediante personajes que se adentran en paisajes situados entre la realidad y la imaginación.

Dubái/El artista cubano Reynier Llanes (Pinar del Río, 1985) presenta Elsewhere, Within (En otra parte, dentro), su segunda exposición personal en la galería Firetti Contemporary, de Dubái. La muestra reúne obras de sus series The Tourist y The Poet, junto con el estreno de Bodega, una nueva propuesta pictórica centrada en la memoria, la identidad y las experiencias que acompañan al individuo a lo largo de su vida.

En Bodega, la figura humana cede protagonismo a recipientes transparentes repletos de flores, convertidos en metáforas de los recuerdos, las relaciones personales, las pérdidas y las esperanzas. La transparencia de estos objetos sugiere la fragilidad de la memoria y, al mismo tiempo, su capacidad para conservar las experiencias.

La serie The Tourist aborda el encuentro con lo desconocido mediante personajes que se adentran en paisajes situados entre la realidad y la imaginación. Por su parte, The Poet, desarrollada durante la pandemia, presenta figuras humanas translúcidas que se funden con su entorno y reflexionan sobre el amor, la pérdida y el paso del tiempo.

Entre las obras incluidas figura Time Travelers, inspirada en una bañera de la casa de la abuela del artista en la Cuba rural, reutilizada como macetero. Este objeto doméstico se transforma en un vehículo de la memoria y en un vínculo entre el pasado y el presente.

Formado inicialmente en el realismo, Llanes ha desarrollado un lenguaje pictórico cada vez más cercano al impresionismo, con una marcada presencia del color, la textura y los elementos oníricos. La exposición da continuidad a su relación con Firetti Contemporary, donde presentó Reverie en 2025.

La galería abre todos los días de 11:00 am a 7:00 pm. La entrada es gratuita.