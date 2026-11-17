En los últimos años, el artista ha ganado popularidad en las redes sociales por sus comentarios críticos sobre la realidad cubana.

Lugar: Restaurante La Ruta de Hemingway, calle Real, entre Victoria y Marcos, Cojímar, Habana del Este, La Habana, Cuba. Fecha de inicio: 20-11-2026, 9:30 pm. Fecha de fin: 20-11-2026, 11:30 pm.

La Habana/El humorista cubano Rigoberto Ferrera protagonizará una velada de entretenimiento en el restaurante La Ruta de Hemingway, en Cojímar, con su característico repertorio de sátira social, improvisación y observaciones sobre la vida cotidiana de los cubanos.

Conocido popularmente como Rigo, Ferrera cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en los escenarios. Graduado del Instituto Superior de Arte, integró el grupo humorístico Nos y Otros y ha desarrollado una carrera como actor, comediante, guionista y presentador. Su trabajo incluye espectáculos unipersonales como Cuando el Rigo suena, Échale la culpa a Rigo y Rigoberto.com, además de su participación en el programa televisivo Lucas.

En los últimos años, el artista ha ganado popularidad en las redes sociales por sus comentarios críticos sobre la realidad cubana, especialmente sus denuncias sobre la acumulación de basura en las calles y el deterioro de los servicios públicos. Su insistencia en estos temas le ha valido el sobrenombre de "el látigo de Comunales".

La presentación tendrá lugar en un establecimiento gastronómico situado en el poblado marinero de Cojímar, estrechamente vinculado a la memoria del escritor estadounidense Ernest Hemingway, quien encontró en sus pescadores y paisajes inspiración para su novela El viejo y el mar.

Para reservaciones, los organizadores facilitan los teléfonos +5377665356 y +5359332299.