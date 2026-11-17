Con más de tres décadas sobre los escenarios, el artista se distingue por un humor que combina la expresión corporal, el absurdo, la crítica social y la complicidad con los espectadores.

Lugar: Restaurante Villanueva, calle 182, entre 395 y 397, Santiago de las Vegas, Boyeros, La Habana, Cuba. Fecha de inicio: 21-11-2026, 9:30 pm. Fecha de fin: 21-11-2026, 11:30 pm.

La Habana/El humorista cubano Rigoberto Ferrera, conocido popularmente como Rigo, protagoniza una Noche de humor en el restaurante Villanueva, con una propuesta que promete sátira, improvisación y comentarios sobre las contradicciones de la vida cotidiana en Cuba.

Graduado de Actuación en el Instituto Superior de Arte, Ferrera comenzó su trayectoria artística en la década de 1990 y formó parte del grupo humorístico Nos y Otros. Su carrera incluye espectáculos unipersonales como Cuando el Rigo suena, Échale la culpa a Rigo, Sabor bohemio y Rigoberto.com. También alcanzó popularidad como presentador del programa televisivo Lucas.

Con más de tres décadas sobre los escenarios, el artista se distingue por un humor que combina la expresión corporal, el absurdo, la crítica social y la complicidad con los espectadores. En los últimos años ha ganado renovada notoriedad en las redes sociales por sus comentarios sobre los problemas cotidianos de los cubanos, especialmente la acumulación de basura en las calles, que le ha valido el sobrenombre de "el látigo de Comunales".

La presentación forma parte de las propuestas de entretenimiento del restaurante Villanueva, un establecimiento gastronómico de Santiago de las Vegas. Para información y reservaciones, los organizadores facilitan el teléfono +537683 4508.