Rigoberto Ferrera pone su sátira y humor a una noche de música en La Habana

En los últimos años, Ferrera ha ganado una renovada visibilidad en las redes sociales gracias a sus comentarios críticos sobre los problemas cotidianos de Cuba.

La Habana/El humorista cubano Rigoberto Ferrera, conocido popularmente como Rigo, será el invitado especial de una velada que combinará comedia, música en vivo y animación. El actor, uno de los rostros más reconocibles del humor escénico de la Isla, se ha distinguido por una propuesta que mezcla sátira social, improvisación, música y una mirada incisiva sobre las contradicciones de la realidad cubana.

Graduado de Actuación en el Instituto Superior de Arte, Ferrera comenzó su trayectoria humorística en la década de 1990 y formó parte del grupo Nos y Otros. Posteriormente consolidó su carrera con espectáculos unipersonales como Cuando el Rigo suena, Échale la culpa a Rigo, Sabor bohemio y Rigoberto.com. También alcanzó popularidad como presentador del programa televisivo Lucas. Su trabajo se caracteriza por el dominio de la expresión corporal, la interacción con los espectadores y una comicidad que transita entre el absurdo, la crítica y el costumbrismo.

En los últimos años, Ferrera ha ganado una renovada visibilidad en las redes sociales gracias a sus comentarios críticos sobre los problemas cotidianos de Cuba, especialmente la acumulación de basura en las calles, que le ha valido el apelativo de “el látigo de Comunales”. En julio pasado presentó el espectáculo Cría cuervos y…, una propuesta de monólogos y comentarios sobre la actualidad nacional.

La velada contará además con Dani Quintero, Anedo Martínez y su grupo, la animación de Reniel y la selección musical de Lobito DJ. El programa se anuncia como una «Noche Dominicana», con música, humor y entretenimiento.

La entrada cuesta 3.000 pesos cubanos e incluye una bebida. Para información y reservaciones, los organizadores facilitan el teléfono +53 7 864 1961 y la cuenta de Instagram @industria.8.