La Habana/La Nave Oficio de Isla acoge este miércoles 27 de mayo, a las 5:00 p.m., una nueva entrega de La risa por delante, espacio dedicado al stand up comedy que ha ido ganando un lugar dentro de la programación escénica habanera. La propuesta reúne en una misma tarde a Osvaldo Doimeadiós, Jorge Bacallao, Yamira Díaz, Yasira Ferrera y Alejandro Phillips, en un formato que apuesta por la cercanía con el público, la inmediatez del monólogo y el humor como ejercicio de observación cotidiana.

El espacio se desarrolla en la sede de la Comunidad Creativa Nave Oficio de Isla, proyecto fundado en La Habana y dirigido por Osvaldo Doimeadiós, concebido como un ámbito multidisciplinario donde confluyen teatro, música, danza, artes visuales, formación y experimentación escénica. Ubicada en los antiguos Almacenes San José, en la Avenida del Puerto, la Nave se ha consolidado como una plataforma para propuestas que rompen con los moldes más convencionales de la cartelera teatral. Por su escenario han pasado comediantes como Miguel Moreno, Carlos Gonzalvo, Jorge Bacallao y el propio Doimeadiós, en presentaciones centradas en el trabajo actoral directo y en la relación inmediata con los espectadores.

Las entradas estarán disponibles en taquilla una hora antes del inicio del espectáculo. La función es para mayores de 15 años y los organizadores recuerdan que cinco minutos antes de comenzar se pierde el derecho a la entrada.