Roberto Carcassés en ‘Las noches de jazz de Galileo’

Madrid/El espacio Las Noches de Jazz de Galileo acoge este miércoles 14 de enero, a las 9:00 p.m., al pianista, compositor y cantante cubano Roberto Carcassés, una de las figuras más influyentes y singulares del jazz cubano contemporáneo. Reconocido tanto por su virtuosismo instrumental como por su capacidad de liderazgo y riesgo creativo, Carcassés se presenta con unos invitados que combinan experiencia, solidez rítmica y una marcada identidad sonora.

Con una trayectoria que lo ha llevado a escenarios de Europa, América Latina y Estados Unidos, Carcassés ha sido durante años una pieza clave de la escena jazzística de La Habana. Su obra se caracteriza por un enfoque libre, experimental y profundamente conectado con la realidad social y cultural de la Isla.

En esta presentación, el músico estará acompañado por William Vivanco, quien aporta voz y guitarra a un repertorio que transita entre el jazz, la canción de autor y los ritmos más actuales; Leonardo Ángel, en la batería, con un trabajo rítmico preciso y flexible; y José Raúl Machado, en el bajo, sostén armónico de una propuesta donde la improvisación ocupa un lugar central.

El concierto propone un recorrido por composiciones propias de Carcassés, arreglos y momentos de interacción directa con el público, en los que la música se construye en tiempo real. La actuación se inserta en un espacio emblemático del circuito cultural madrileño, conocido por su cercanía y su atención a las músicas en vivo, y ofrece la oportunidad de escuchar a uno de los creadores cubanos más inquietos de las últimas décadas en un formato íntimo y dinámico.

Una cita imprescindible para los amantes del jazz y de las músicas cubanas contemporáneas, en una noche que promete energía, improvisación y una fuerte conexión entre escenario y audiencia.