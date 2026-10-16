Rocío García presenta en Miami ‘La Parisina’, una exposición inspirada en Matisse y el erotismo

A lo largo de su carrera, García ha desarrollado un universo pictórico poblado de personajes que desafían las convenciones sociales.

Miami/La artista cubana Rocío García inaugurará La Parisina, una exposición de nuevas pinturas realizadas durante su residencia artística en París en 2026, en el espacio Noemí Espace de la Brownstone Foundation. La muestra, que podrá visitarse hasta el 19 de diciembre, propone un recorrido por el amor, el erotismo y las cambiantes relaciones de poder a través de personajes y situaciones marcados por la tensión psicológica.

Inspirada en el arte francés del siglo XX, especialmente en la obra de Henri Matisse, García utiliza el color, los patrones decorativos y una narrativa cercana al lenguaje cinematográfico para construir escenas íntimas en las que se mezclan la provocación, el deseo y el hedonismo. Una protagonista femenina recorre las pinturas y sirve de hilo conductor a una historia abierta a múltiples interpretaciones.

En La Parisina, los límites entre realidad, ficción y metáfora se vuelven deliberadamente imprecisos. París aparece como un territorio de evocaciones, donde la experiencia de la artista durante su residencia se transforma en una visión nostálgica de la ciudad, atravesada por la memoria y la imaginación.

Nacida en Santa Clara en 1955, Rocío García es una de las figuras más reconocidas de la pintura cubana contemporánea. Graduada de la Escuela Nacional de Arte de La Habana, amplió su formación en la Academia de Bellas Artes de Leningrado, en la antigua Unión Soviética. Su trayectoria se distingue por la construcción de relatos visuales en los que el erotismo, la ambigüedad sexual, las relaciones de dominación y los códigos del cine ocupan un lugar central.

A lo largo de su carrera, García ha desarrollado un universo pictórico poblado de personajes que desafían las convenciones sociales y los papeles tradicionalmente asignados a hombres y mujeres. Sus composiciones, frecuentemente organizadas como secuencias narrativas, combinan referencias al cómic, el cine negro y la cultura popular con una exploración de la intimidad y sus contradicciones.

La exposición en Fredric Snitzer Gallery incorpora ahora la influencia de la pintura francesa a ese lenguaje personal. La referencia a Matisse resulta especialmente significativa por el protagonismo del color y la ornamentación, elementos que García pone al servicio de escenas cargadas de sensualidad e incertidumbre.