San Gimignano/La Galleria Continua presenta Ruido Blanco, una exposición individual del artista cubano Yoan Capote, figura destacada del arte contemporáneo de la Isla. La muestra profundiza en el tema de la alienación y la resignación en la sociedad contemporánea, evocando el concepto del “ruido blanco” como metáfora de un zumbido constante que bloquea nuestras conexiones y atenúa nuestra sensibilidad.

En esta exhibición se presentan obras recientes, entre ellas la serie Litoral (2025), que incorpora arrecifes tomados de la costa cubana para explorar la pérdida de horizonte y la resignación frente al paisaje; además de piezas de las series Islas y Purificación, que emplean anzuelos, alambres de púas y escombros metálicos para construir metáforas de tensión, control y escape. Con su mirada crítica y poética, Capote invita al espectador a reconsiderar la estructura emocional de la sociedad cubana, sus silencios y sus grietas.