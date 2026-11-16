'Ruido con lo que hay', cinco noches de cine y música para celebrar los 50 años del punk

La programación incluye películas sobre las escenas punk de Berlín Occidental y Oriental durante los años ochenta.

Lugar: Kino Móvil / La Tiza (Tulipán esquina a Loma, Nuevo Vedado); El Proyecto (calles 11 y 14, Vedado); Guermantes (Lealtad 120, Centro Habana). La Habana, Cuba. Fecha de inicio: 24-11-2026. Fecha de fin: 28-11-2026.

La Habana/El ciclo Ruido con lo que hay celebra el medio siglo del nacimiento del punk con cinco noches de cine, música en vivo y conversaciones dedicadas a un movimiento cultural que convirtió la inconformidad, la provocación y la independencia creativa en señas de identidad.

La programación incluye películas sobre las escenas punk de Berlín Occidental y Oriental durante los años ochenta, una oportunidad para acercarse a las expresiones musicales y contraculturales que surgieron a ambos lados del Muro, en contextos políticos y sociales profundamente diferentes.

Las proyecciones, en versión original con subtítulos en español, estarán acompañadas por conversatorios con participantes de la escena cubana, que permitirán establecer conexiones entre la historia internacional del punk y sus manifestaciones en la Isla.

La música en directo estará a cargo de las bandas jaliscopark, Rateristas, Kubensi y Akupunktura, mientras que DJ Morell, DJ Monssen y DJ Wu se encargarán de las sesiones musicales entre las películas y los conciertos.

Organizado por el Goethe-Institut, La Tiza Films, El Proyecto y Guermantes, el encuentro propone recuperar el espíritu contestatario y experimental del punk, nacido en la década de 1970 y convertido posteriormente en una influencia duradera para la música, el diseño gráfico, la moda y las culturas alternativas.

Entrada: Libre durante todas las jornadas.