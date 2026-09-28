Ruly Herrera lleva ‘Vampiros en La Habana’ al jazz en Madrid

Madrid/El baterista cubano Ruly Herrera presenta en Madrid Vampiros en La Habana, un concierto inspirado en el clásico de animación homónimo de Juan Padrón. La actuación tendrá lugar en el Café Berlín como parte del ciclo IMPULSO y propone trasladar al escenario, a través del jazz, el universo irreverente de una de las películas más emblemáticas del cine cubano.

Herrera y su agrupación Real Project reinterpretan musicalmente la atmósfera de la cinta mediante una combinación de jazz, ritmos afrocubanos, funk e improvisación. La propuesta no pretende limitarse a reproducir la banda sonora, sino construir un diálogo entre la música contemporánea y elementos característicos de la película: su estética noir, el humor absurdo, la sátira y el desenfado con que Juan Padrón convirtió la historia de vampiros en una peculiar caricatura de conflictos políticos y económicos.

Estrenada en 1985, Vampiros en La Habana se convirtió con el paso de los años en una película de culto. Su trama gira alrededor de Pepito, un joven trompetista cubano cuyo tío ha creado el Vampisol, una fórmula que permite a los vampiros exponerse a la luz del sol. La posesión del secreto desata una disputa internacional entre grupos interesados en controlar la fórmula.

Para esta presentación, Herrera estará acompañado por Ángel Toirac, piano y teclados; Christian Figueredo, trompeta, y Yandy Martínez, bajo. Graduado del Conservatorio Amadeo Roldán, el baterista comenzó profesionalmente a los 15 años y ha participado en más de medio centenar de producciones discográficas. En 2013 cofundó Real Project, formación que mezcla jazz contemporáneo con funk, rock, pop y raíces rítmicas cubanas.

El proyecto Vampiros en La Habana ya tuvo una presentación en la capital cubana en mayo pasado, cuando Herrera ofreció un cine-concierto en el Tempo Lounge Bar del Vedado.