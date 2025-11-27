Ruly Herrera & Real Project

La presentación reunirá a uno de los bateristas más sólidos del jazz cubano actual junto a una formación renovada.

Lugar: César Jazz Club, avenida del Puerto 52, entre Obispo y Justiz, La Habana Vieja. Fechas: 28, 29 y 30 de noviembre de 2025 Primer show: 7:30 p.m. (apertura 5:00 p.m.) Segundo show: 10:00 p.m. (apertura 9:00 p.m.)

La Habana/Ruly Herrera y su proyecto Real Project llegan a César Jazz Club con un concierto que promete una noche de virtuosismo y fusión contemporánea. La presentación reunirá a uno de los bateristas más sólidos del jazz cubano actual junto a una formación renovada que revisita más de una década de sonido propio.

Con Algo Pasa como punto de partida —su álbum más reciente—, Herrera y los músicos Ángel Toirac (piano), Christian Figueredo (trompeta) y Osniel Regal (bajo) recorrerán composiciones nuevas y piezas emblemáticas del grupo, conocido por integrar el jazz con influencias afrocaribeñas, electrónica suave y un marcado sentido rítmico.

Para los seguidores del jazz, los amantes de la experimentación sonora o quienes buscan una noche distinta en la ciudad, la presentación de Real Project se anuncia como una de las citas ineludibles de la semana. Una oportunidad única para disfrutar, a corta distancia, de una banda que continúa expandiendo los límites del jazz cubano contemporáneo.