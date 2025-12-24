Herrera, uno de los nombres más reconocidos del jazz contemporáneo cubano, llega junto a su proyecto musical con un sólido acompañamiento instrumental y la participación especial del Dúo Elitricia.

La Habana/La Nave Oficio de Isla se transformará este sábado en un espacio de celebración sonora con el concierto de Ruly Herrera & Real Project, que promete una tarde de música para no olvidar. El encuentro será una oportunidad para disfrutar de un sonido que se ha ganado la atención de los aficionados al jazz y de las fusiones musicales en la Isla, un estilo en el que el músico ha profundizado a través de los años, combinando tradiciones afrocubanas, contemporáneas y propuestas modernas. ￼

Herrera, uno de los nombres más reconocidos del jazz contemporáneo cubano, llega junto a su proyecto musical con un sólido acompañamiento instrumental y la participación especial del Dúo Elitricia, para ofrecer un repertorio que mezcla ritmos, armonías y una propuesta colectiva donde cada músico aporta un sello distintivo.

El ensamble que acompañará a Herrera en esta cita está integrado por intérpretes de reconocido desempeño: Ángel Toirac, Osniel Moro Regal, Christian Figueredo, Diansy López y Josué Borges, quienes, junto al dúo invitado, completan un equipo capaz de moverse con soltura entre diversos registros del jazz contemporáneo, desde pasajes más íntimos hasta momentos de potencia colectiva. ￼

La cita en la Nave Oficio de Isla es gratuita, una invitación abierta para quienes deseen comenzar la temporada festiva con música en vivo, improvisación y la energía característica de un concierto donde el jazz y sus ecos se mezclan.