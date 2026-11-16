'Salmos', primera exposición personal de Irán Hernández Castillo en Madrid

Madrid/El artista cubano Irán Hernández Castillo presenta Salmos, su primera exposición personal en Madrid, que podrá visitarse del 20 al 27 de noviembre en el espacio Plus Artis. La inauguración tendrá lugar el viernes 20, a las 19:00 horas, y ofrecerá al público la oportunidad de conocer las obras de esta serie y conversar con su creador.

Nacido en La Habana en 1989, Hernández Castillo ha desarrollado una trayectoria que abarca las artes visuales, la ilustración, el humor gráfico y la realización audiovisual. Se formó en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro y en el Instituto Superior de Arte. Entre sus trabajos figuran el documental Molotov (2013) y el telefilme Delantero (2021), además de historietas e ilustraciones publicadas en medios culturales cubanos.

Con Salmos, el artista presenta en la capital española una serie pictórica cuyo título remite a una tradición poética y espiritual, aunque no se han divulgado detalles sobre las obras ni sobre el concepto que articula la muestra. La exposición constituye una nueva oportunidad para acercarse al trabajo de un creador cubano que ha explorado distintos lenguajes artísticos a lo largo de su carrera.