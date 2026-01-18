‘Salón de la Ciudad‘ en Holguín

La muestra reúne 25 obras de creadores locales y propone un panorama marcado por la persistencia de la pintura y el dibujo.

Holguín/La Sala Electa Arenal acoge desde la tarde de este sábado una nueva edición del Salón de la Ciudad, una de las principales plataformas de exhibición de las artes visuales en Holguín. La muestra reúne 25 obras de creadores locales y propone un panorama marcado por la persistencia de la pintura y el dibujo, así como por una presencia creciente del grabado, en contraste con la escasa representación de la escultura, una carencia que vuelve a llamar la atención dentro del evento.

En las palabras del catálogo, la crítica e investigadora Bertha Beltrán Ordóñez subraya la desmotivación que ha atravesado las últimas ediciones del Salón, señalando cómo determinadas manifestaciones -en particular la escultura- han quedado relegadas por múltiples factores. No obstante, el texto también apunta a la existencia de artistas que continúan apostando por el arte como ejercicio de riesgo y compromiso, aún en un contexto adverso para la producción y exhibición.

Entre los participantes de esta edición figuran Onelio Escalona Vargas, Mabel Gamayo, Juan Carlos Anzardo, Alfredo Jiménez Leyva y Cristhian Escalona, este último con la obra En el principio, realizada mediante impresión sobre papel vinilo cristal. El conjunto de piezas exhibidas dialoga desde diferentes lenguajes y soportes, reflejando preocupaciones estéticas y conceptuales diversas dentro del actual panorama holguinero.