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Sam Verdeja presenta en Miami ‘My Journey’, un recorrido del exilio al mundo empresarial

Coral Gables

Lugar: Cuban Heritage Collection, Pabellón Roberto C. Goizueta, segundo piso de la Biblioteca Otto G. Richter, Universidad de Miami. 1300 Memorial Drive, Coral Gables, Florida 33146, Estados Unidos.

Fecha de inicio: 19-11-2026, 6:00 pm

Fecha de fin: 19-11-2026, 8:00 pm

La Cuban Heritage Collection organiza una conversación sobre las memorias del empresario cubano, con la participación de destacados profesionales hispanos.
La Cuban Heritage Collection organiza una conversación sobre las memorias del empresario cubano, con la participación de destacados profesionales hispanos.
14ymedio

29 de octubre 2026 - 17:23

Coral Gables/La Cuban Heritage Collection de la Universidad de Miami acoge la presentación de My Journey: From Matanzas, Cuba to Freedom and Opportunities, un libro en el que Sam Verdeja reconstruye su trayectoria desde sus primeros años en Matanzas y su salida de Cuba hasta su desarrollo profesional en Estados Unidos y otros países.

El encuentro, copatrocinado por ArtesMiami, comenzará con una recepción a las 6:00 pm, seguida de la presentación del libro y una conversación con el público a partir de las 6:30 pm.

Verdeja estará acompañado por figuras vinculadas al periodismo, la publicidad y el empresariado hispano del sur de Florida. La mesa será moderada por Aida Levitan, doctora y reconocida profesional del ámbito de la comunicación, y contará con la participación del reverendo Marcos Antonio Ramos; César Pizarro, exvicepresidente de The Miami Herald; y Neil Verdeja, socio director de Hotaling Insurance Services.

El programa incluirá un homenaje en video de Armando Codina, fundador y presidente ejecutivo de Codina Partners, así como una sesión de preguntas y respuestas con los asistentes.

La obra aborda la experiencia del exilio cubano y las oportunidades que Verdeja encontró en los campos de los medios de comunicación, los negocios, la educación y el liderazgo comunitario. La conversación permitirá también recordar el papel de una generación de profesionales que contribuyó al desarrollo del periodismo y la actividad empresarial hispana en el sur de Florida.

Entrada gratuita, con inscripción previa.

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