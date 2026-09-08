Seis escritores conversan sobre la narrativa cubana reciente

Lugar: En línea, a través de los canales de Facebook y YouTube del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y de ‘Rialta’. Fecha de inicio: 08-09-2026, 10:00 am, hora de Ciudad de México. Fecha de fin: 29-09-2026.

En línea/El Instituto de Investigaciones Filológicas (IIFL) y la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma de México, en alianza con Rialta, organizan durante septiembre un ciclo de seis conversatorios virtuales con escritores cubanos como antesala de las II Jornadas de Narrativa Cubana Reciente, que se celebrarán presencialmente del 5 al 7 de octubre en Ciudad de México.

Coordinado por Ivonne Sánchez Becerril, el programa reúne voces de distintas generaciones, géneros y experiencias migratorias de la literatura cubana contemporánea. Participarán Karla Suárez, el martes 8 de septiembre; Legna Rodríguez Iglesias, el jueves 10; Mónica Baró, el jueves 17; José Miguel Sánchez (Yoss), el martes 22; Maielis González, el jueves 24, y Rosa Marquetti Torres, el martes 29. Todos los encuentros comenzarán a las 10:00 am, hora de Ciudad de México.

Los conversatorios serán moderados por investigadores y especialistas vinculados al proyecto: Julio Rojas e Ivonne Sánchez Becerril acompañarán a Karla Suárez; Aída Chacón e Ivonne Sánchez Becerril, a Legna Rodríguez Iglesias; Aída Chacón Castellanos, a Mónica Baró; Cristopher Cortés e Ivonne Sánchez Becerril, a Yoss; Ana Fernanda Aguilar e Ivonne Sánchez Becerril, a Maielis González, y Arianna Egües Cruz, a Rosa Marquetti Torres.

El ciclo sirve de preparación para la segunda edición de unas jornadas académicas iniciadas en la UNAM en octubre de 2024 y dedicadas al estudio de la literatura cubana contemporánea. La convocatoria de este año centra su atención en la narrativa publicada a partir de 1990 y en las complejidades del campo cultural cubano.

Las sesiones se transmitirán en vivo, a las 10:00 horas de Ciudad de México, en los canales del IIFL y Rialta:

Facebook del IIFL: facebook.com/IIFL.UNAM

YouTube del IIFL: youtube.com/@IIFLSTREAMING

Facebook de Rialta: facebook.com/RialtaEdiciones

YouTube de Rialta: youtube.com/@rialtaediciones