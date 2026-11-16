La Semana Titoniana celebra en La Habana el legado de Tomás Gutiérrez Alea

Tomás Gutiérrez Alea fue uno de los cineastas fundamentales de la Isla y director de películas cubana inolvidables.

La Habana/Bajo el lema "Cine, memoria y pasión", la Semana Titoniana 2026 propone seis jornadas de proyecciones, presentaciones de libros, encuentros con realizadores y homenajes dedicados a la historia del cine cubano. El programa gira en torno al legado de Tomás Gutiérrez Alea (1928-1996), conocido como Titón, uno de los cineastas fundamentales de la Isla y director de películas como Memorias del subdesarrollo, La muerte de un burócrata y Fresa y chocolate.

La jornada inaugural comenzará con un homenaje pictórico a la actriz Mirtha Ibarra, viuda del realizador, y continuará a las 2:30 pm con la presentación del documental Ecos de una tarde, de Lourdes de los Santos. La película recupera la historia de Tarde en la siesta, coreografía creada en 1973 por Alberto Méndez para el Ballet Nacional de Cuba.

El sábado 19 y el domingo 20 habrá funciones infantiles a las 10:00 am, además de proyecciones para adultos a las 2:00 pm y las 8:30 pm. Entre los títulos previstos figura Neurótica anónima (2026).

El lunes 21, a las 10:00 am, se presentará El cine que salvó mi vida, de Dayron Miranda, un libro que examina la representación de la homosexualidad en los largometrajes cubanos de ficción producidos por el Icaic entre 1993 y 2026. La investigación combina experiencias autobiográficas, análisis cinematográfico y entrevistas con figuras como Fernando Pérez, Jorge Perugorría, Senel Paz, Isabel Santos, Laura de la Uz, Luis Alberto García y Miguel Barnet.

Ese mismo día, a las 2:30 pm, se proyectará Adiós, papi, documental de Aaron Vega Granados que reconstruye la trayectoria personal y artística del cineasta Pastor Vega (1940-2005), así como sus vínculos familiares y profesionales con la actriz Daysi Granados.

El martes 22 comenzará a las 10:00 am con la clase abierta Dialéctica del espectador en 60 minutos, impartida por Carlos Castro. A las 2:30 pm tendrá lugar el conversatorio ¿Por qué es importante el cine?, con la participación de actores de Neurótica anónima.

La clausura estará dedicada al centenario del nacimiento de Julio García Espinosa (1926-2016), uno de los fundadores del Icaic y autor del ensayo Por un cine imperfecto. El homenaje incluirá una referencia a su película Las aventuras de Juan Quin Quin (1967), obra emblemática del cine cubano de los años sesenta.