CADAL y la Fundación Konrad Adenauer presentan la edición 2026 del seminario virtual "Goodbye Lenin", una propuesta educativa que se desarrollará a través de Zoom del 13 al 28 de mayo. El programa consta de seis clases de 90 minutos, dictadas los miércoles y jueves de 16:30 a 18:00 horas (Argentina), y contará con un panel de expertos de primer nivel: el historiador Ricardo López Göttig, los periodistas Ignacio Hutin y Jorge Sigal, la antropóloga Hilda Landrove y la internacionalista María de los Ángeles Lasa.

Aunque la actividad está orientada principalmente a estudiantes universitarios y recién graduados, el acceso no es excluyente, si bien las vacantes son limitadas para garantizar la calidad del intercambio. Los participantes que asistan a la totalidad de las sesiones y tengan entre 18 y 25 años tendrán la oportunidad única de concursar por el Premio Milada Horáková. Asimismo, se otorgará un certificado oficial de asistencia a todos aquellos que acrediten su presencia en al menos cinco de las seis clases programadas.