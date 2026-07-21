Silvia Pérez Cruz ofrecerá en La Habana un concierto acústico
Lugar: Iglesia San Francisco El Nuevo, Calle Cuba esquina a Amargura, La Habana Vieja
Fecha de inicio: 22 de agosto
Fecha de fin: 22 de agosto
La Habana/La cantante española Silvia Pérez Cruz volverá a Cuba para ofrecer un concierto especial en La Habana, acompañada por tres músicos a quienes considera parte de su familia artística. La presentación será este 22 de agosto, con entrada gratuita, y tendrá como escenario la Iglesia San Francisco El Nuevo.
La intérprete explicó que eligió este espacio por sus condiciones acústicas y por la posibilidad de realizar un concierto que no dependa de la electricidad. La velada estará concebida como un encuentro íntimo, iluminado por velas y centrado en la fuerza de la música en directo.
El anuncio de la artista en sus redes sociales estuvo acompañado por una interpretación de La tarde, del trovador cubano Sindo Garay, una canción estrechamente vinculada a la historia familiar de Pérez Cruz.
Según recordó, su padre se la enseñó cuando tenía cuatro años, tras regresar de uno de sus viajes a Cuba, donde trabajó durante años en la creación y organización de un archivo de canciones perdidas. Después de la muerte de su padre, en 2010, la artista grabó el tema junto al pianista Javier Colina para el disco En la imaginación, un álbum dedicado al filincubano y titulado a partir de una composición de la reconocida autora Marta Valdés.