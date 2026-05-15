Simposio 'La educación en Cuba republicana'

Si no puedes asistir de forma presencial, el evento se transmitirá íntegramente en directo.

Miami/Patria de Martí, The CubanAmerican Voice y la Alianza Democrática invitan a la comunidad al simposio dedicado a analizar el panorama educativo durante la etapa de la Cuba republicana. El evento contará con un panel de expertos y estará abierto a la participación del público mediante una sesión de preguntas y comentarios.

Si no puedes asistir de forma presencial, el evento se transmitirá íntegramente en directo por este link: Aquí

Programa y Participantes: