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Simposio 'La educación en Cuba republicana'

Lugar: Biblioteca Regional de Westchester (Westchester Regional Library), 9445 Coral Way, Miami, FL 33165

Fecha de inicio: 21-05-2026, 5:30 p.m.

Fecha de fin: 21-05-2026, 7:30 p.m.

Simposio
Si no puedes asistir de forma presencial, el evento se transmitirá íntegramente en directo.

15 de mayo 2026 - 05:08

Miami/Patria de Martí, The CubanAmerican Voice y la Alianza Democrática invitan a la comunidad al simposio dedicado a analizar el panorama educativo durante la etapa de la Cuba republicana. El evento contará con un panel de expertos y estará abierto a la participación del público mediante una sesión de preguntas y comentarios.

Si no puedes asistir de forma presencial, el evento se transmitirá íntegramente en directo por este link: Aquí

Programa y Participantes:

  • Moderador: Julio M. Shiling (Politólogo y director de Patria de Martí y The CubanAmerican Voice).
  • Panelistas:
  • Frank Rodríguez (Economista y editor).
  • Félix Cruz Álvarez (Historiador e investigador).
  • Diego Suárez (Empresario y activista).
  • Producción técnica: José Tarano (Electronics JR Computer Design).

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