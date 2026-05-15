Simposio 'La educación en Cuba republicana'
Lugar: Biblioteca Regional de Westchester (Westchester Regional Library), 9445 Coral Way, Miami, FL 33165
Fecha de inicio: 21-05-2026, 5:30 p.m.
Fecha de fin: 21-05-2026, 7:30 p.m.
Miami/Patria de Martí, The CubanAmerican Voice y la Alianza Democrática invitan a la comunidad al simposio dedicado a analizar el panorama educativo durante la etapa de la Cuba republicana. El evento contará con un panel de expertos y estará abierto a la participación del público mediante una sesión de preguntas y comentarios.
Si no puedes asistir de forma presencial, el evento se transmitirá íntegramente en directo por este link: Aquí
Programa y Participantes:
- Moderador: Julio M. Shiling (Politólogo y director de Patria de Martí y The CubanAmerican Voice).
- Panelistas:
- Frank Rodríguez (Economista y editor).
- Félix Cruz Álvarez (Historiador e investigador).
- Diego Suárez (Empresario y activista).
- Producción técnica: José Tarano (Electronics JR Computer Design).