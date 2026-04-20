Miami/Patria de Martí – The CubanAmerican Voice y la Alianza Democrática invitan al simposio “La Ley Helms-Burton y la democracia cubana”, un espacio de análisis y debate sobre el impacto de esta legislación en el contexto político cubano. El evento tendrá lugar el jueves 23 de abril de 2026, a las 5:30 p.m., en la Biblioteca Regional de Westchester, con entrada y parqueo gratuitos.

El encuentro será moderado por el politólogo Julio M. Shiling, y contará con la participación de los panelistas Nick Gutiérrez (abogado y analista político), Luis Leonel León (periodista y director de cine) y Alberto Luzárraga (abogado, autor y asesor de banca internacional). La jornada incluirá sesión de preguntas y comentarios del público, y será transmitida en vivo a través del sitio web patriademarti.com y sus plataformas en redes sociales.